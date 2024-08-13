Вооружённые силы Украины (ВСУ) накануне, 11 августа, впервые серьёзно повредили градирню, отвечающую за охлаждение воды на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Пожар с горением внутренних конструкций начался после вражеской атаки двумя беспилотниками. О том, что возгорание полностью ликвидировано, сообщил 12 августа в Telegram-канале руководитель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Таким известием ознаменован новый, 900-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Запорожская АЭС

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий отмечал, что ВСУ обстреляли город Энергодар, в результате чего произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС. Он подчеркнул также, что все шесть энергоблоков станции находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва и иных последствий нет. В свою очередь, «Росатом» охарактеризовал действия Киева как ядерный терроризм.

Тем временем Минобороны показало видеокадры того, как экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52 нанесли удары по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Для обстрела по разведанным целям использовались неуправляемые авиационные ракеты и управляемые снаряды «Вихрь», уточнили в оборонном ведомстве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3908232" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Работа Ка-52 в приграничном районе Курской области

Устранять последствия преступных обстрелов киевского режима населенных пунктов в приграничном районе Курской области в круглосуточном режиме помогают военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск «Север». Для проведения сплошной очистки местности от взрывоопасных предметов (ВОП) задействовано несколько мобильных групп.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.