Энергодар, Запорожская область, 11 августа, 2024, 23:46 — ИА Регнум. Инфраструктура Запорожской АЭС (ЗАЭС) впервые получила серьёзные повреждения за всё время атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 11 августа сообщила журналистам директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Инфраструктура Запорожской атомной электростанции впервые получила серьезные повреждения в результате удара ВСУ», — уточнила Яшина.

По словам Яшиной, произошло возгорание на объекте охладительных систем станции, которое никак не сказалось на работе АЭС.

«Градирня нужна для охлаждения. В данный момент блоки остановлены, и градирня не задействована в охлаждении. Достаточно работы брызгальных бассейнов», — пояснила директор по коммуникациям станции в беседе с ТАСС.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как уточнил глава Запорожской области Евгений Балицкий, город Энергодар подвергся атаке ВСУ, из-за чего вспыхнул пожар на объекте охладительных систем ЗАЭС.

Глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отметил, что беспилотник ВСУ запустили по станции из города Никополя Днепропетровской области. Рогов подчеркнул, что атака была целенаправленной.