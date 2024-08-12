Вашингтон, 12 августа, 2024, 04:53 — ИА Регнум. Интервью экс-президента и кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа предпринимателю и миллиардеру Илону Маску анонсировал как «беседу века» предвыборный штаб политика. Об этом говорится в опубликованном 11 августа заявлении пресс-службы штаба.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

Интервью запланировано на 12 августа и состоится в 20:00 по времени Восточного побережья США (03:00 мск 13 августа).

«Президент Трамп даст интервью Илону Маску в понедельник, 20 часов. Это будет интервью века! Сделаем Америку снова великой!» — отметили представители предвыборного штаба.

Информация о формате и темах предстоящей беседы Трампа и Маска не уточняется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-глава Белого дома, кандидат в президенты США Трамп 6 августа рассказал о намерении дать большое интервью американскому предпринимателю, основателю компаний SpaceX и Tesla Илону Маску. Иных подробностей политик не привёл.

4 августа Маск назвал Трампа более приемлемым кандидатом на пост президента США, чем американский вице-президент Камала Харрис. Он добавил, что действующий претендент от республиканцев — «меньшее из двух зол» на выборах.

12 июля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники проинформировало, что Илон Маск сделал пожертвование в фонд,выступающий в поддержку Трампа в качестве кандидата на предстоящих выборах в США. Сумма пожертвования не разглашалась, однако отмечалось, что она «довольно значительна».

После попытки покушения на Трампа в середине июля Маск назвал политика крутым кандидатом и сравнил его с 26-м президентом США Теодором Рузвельтом.