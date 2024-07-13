Вашингтон, 13 июля, 2024, 04:26 — ИА Регнум. Пожертвование в фонд, выступающий в поддержку экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах сделал американский предприниматель и мультимиллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Об этом 12 июля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Маск сделал пожертвование в… комитет политических действий, работающий над избранием Дональда Трампа в Белый дом», — утверждается в сообщении.

Сумма пожертвования не разглашается, лишь указано, что она «значительна». Отмечается, что Маск таким образом хочет «оставить след на политическом ландшафте» страны. Сам бизнесмен не давал комментариев по данному поводу.

Маск долгое время делал пожертвования кандидатам от обеих партий, при этом средства распределялись равномерно между демократами и республиканцами. Однако в марте текущего года предприниматель заявил, что у власти в США должна быть Республиканская партия, иначе стране «наступит конец».

Ранее ИА Регнум сообщало, что Илон Маск выступил в соцсети Х в поддержку мнения о том, что пресс-конференция президента США Джозефа Байдена по итогам саммита НАТО в Вашингтоне носила провальный характер.

Также Маск после состоявшихся теледебатов между президентом США Байденом и экс-главой Белого дома Трампом предположил, что страной вообще никто не управляет. Кроме того, Маск назвал теледебаты подготовкой к замене Байдена в качестве кандидата на пост главы государства от Демпартии.

Телевизионные дебаты между Трампом и Байденом состоялись в США вечером 27 июня. В ходе них экс-президент США обвинил действующего главу Белого дома в получении денег от Китая и назвал Байдена «маньчжурским кандидатом».

Позднее предвыборный штаб Трампа объявил о его победе над Байденом в состоявшихся теледебатах. Газета Politico 27 июня написала, что ряд членов Демократической партии США начал активно обсуждать замену Байдена после его провального выступления на дебатах с Трампом. По информации издания, один из крупных спонсоров, демократ призвал действующего американского лидера закончить президентскую кампанию после этого.