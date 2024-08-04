Вашингтон, 4 августа, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск назвал кандидата в президенты США Дональда Трампа более приемлемым кандидатом на пост президента США, чем вице-президент страны Камала Харрис. Он поделился своим мнением об этом в соцсети Х.

Dominika Zarzycka/Global Look Press Илон Маск

Маск прокомментировал пост, в котором пользователь утверждал, что Трамп — «меньшее из двух зол» на выборах.

«Абсолютно», — написал предприниматель.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июля Илон Маск сделал заявление, что философия вице-президента США Камалы Харрис, которая собирается бороться за пост главы Белого дома от демократов, предполагает уничтожение человечества. В сентябре 2023 года она обратила внимание на связанные с изменением климата опасения молодых американцев. По её мнению, глобальная климатическая проблема вызывает у молодёжи страх перед будущим, а также сомнения в необходимости и разумности создания семьи и воспитания детей. В ответ на это Маск назвал Харрис «сторонницей вымирания».

Ранее американский бизнесмен предупредил вице-президента США, что в принадлежащей ему соцсети Х публиковать ложь больше не получится.