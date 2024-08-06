Вашингтон, 6 августа, 2024, 23:59 — ИА Регнум. Экс-глава Белого дома, кандидат в президенты США Дональд Трамп на следующей неделе даст большое интервью американскому предпринимателю, основателю компаний SpaceX и Tesla Илону Маску. Об этом политик сообщил 6 августа в своей социальной сети Truth Social.

Gage Skidmore Дональд Трамп

По словам бывшего американского лидера, их разговор должен состояться вечером 12 августа. В России в это время наступит ночь 13 августа. Трамп не стал приводить других подробностей.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники проинформировало, что Илон Маск сделал пожертвование в фонд,выступающий в поддержку Дональда Трампа в качестве кандидата на предстоящих выборах в США. Сумма пожертвования не разглашалась, однако отмечалось, что она «довольно значительна».

После попытки покушения на Трампа в середине июля Маск назвал политика крутым кандидатом и сравнил его с 26-м президентом США Теодором Рузвельтом. 23 июля предприниматель написал, что Трамп своим поведением доказал, что может вести дела с Россией, Китаем и КНДР в отличие от действующего главы Белого дома Джо Байдена, который не способен даже самостоятельно подняться по ступеням.

4 августа Маск назвал Трампа более приемлемым кандидатом на пост президента США, чем американский вице-президент Камала Харрис. Он добавил, что действующий претендент от республиканцев — «меньшее из двух зол» на выборах.