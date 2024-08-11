Курск, 12 августа, 2024, 00:46 — ИА Регнум. Вооружённые силы сбили три ракеты над территорией Курской области, сообщил 12 августа врио главы региона Алексей Смирнов.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Следы работы ПВО

«Недавно три украинские ракеты уничтожены в небе Курской области», — написал он в своём Telegram-канале.

Врио губернатора поблагодарил силы противовоздушной обороны (ПВО) и представителей пограничной службы за отражение атаки. Смирнов также призвал жителей не приближаться к окнам до тех пор, пока власти не отменят режим ракетной угрозы.

Ранее он написал, что в области объявлена ракетная опасность и работают средства ПВО.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 10 на 11 августа в небе над Курском сбили ракету ВСУ, обломки которой упали на девятиэтажный жилой дом. После этого начался пожар. Момент падения фрагментов ракеты попал на видео.

В доме пострадало остекление, повреждения получили балконы, несущие конструкции оказались не задеты. В результате случившегося пострадали 15 человек. Состояние двоих пострадавших медики оценивали как тяжёлое.

Врио губернатора после удара ВСУ по городу выступил с видеообращением, в котором заявил, что ситуация в Курске находится под контролем.