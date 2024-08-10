Курская область, 11 августа, 2024, 01:27 — ИА Регнум. Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что поручил главе Беловского района ускорить решение оперативного штаба об эвакуации с указанной территории.

ИА Регнум

Врио губернатора также написал в своём Telegram-канале о том, что находится на связи с Минобороны РФ и другими силовыми структурами. Он заверил, что принимаются все необходимые меры обеспечения безопасности.

Кроме того, Смирнов напомнил, что в Курске объявили режим ракетной опасности. Врио главы региона опроверг слухи о панике в городе. Он уточнил, что эту недостоверную информацию распространяют украинские спецслужбы. Смирнов добавил, что ситуация в Курске находится под контролем.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа украинские военные попытались прорваться вглубь Курской области, но их атаки отбила российская армия. С 8 августа в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального значения, а с 10 августа — режим контртеррористической операции.

Пострадавших вывезли из опасных районов, где российские войска ведут зачистку от ВСУ. Эвакуация жителей из приграничных районов Курской области продолжается. В область доставляют гуманитарную помощь.

10 августа МЧС РФ проинформировало о том, что более 76 тыс. человек были эвакуированы из приграничных районов Курской области. При этом более 4,4 тыс. человек были приняты в пункты временного размещения.