Курск, 11 августа, 2024, 10:29 — ИА Регнум. Момент падения обломков ракеты, выпущенной Вооружёнными силами Украины (ВСУ), попал на видеозапись фасадной камеры жилого дома в Курске. Её опубликовали 11 августа «Известия».

Илья Питалев/РИА Новости

Сначала в отдалении заметна череда всполохов света. Предположительно, это могли быть взрывы в воздухе от сбитых воздушных целей.

Однако почти сразу после происходит яркая вспышка, за которой следует момент удара. Камера в этот момент затряслась, на землю посыпались повреждённые элементы дома.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 10 на 11 августа на девятиэтажный жилой дом в Курске упали части сбитой ракеты ВСУ. После этого начался пожар, который сотрудники МЧС смогли потушить. В доме пострадало остекление, оказались повреждены балконы, несущие конструкции выдержали. Из повреждённого здания спасли 15 человек, ещё 30 эвакуировали.

Врио главы региона Алексей Смирнов сообщил о 13 пострадавших. Состояние двоих пострадавших врачи оценивают как тяжёлое. Эвакуированных жильцов дома разместят в ПВР на базе загородного лагеря. Мэр города Игорь Куцак пообещал, что всем, кто пострадал, власти окажут всю необходимую помощь. Сам он прибыл на место происшествия.

Смирнов заявил, что украинские спецслужбы распространяют недостоверную информацию о панике в Курске. Он подчеркнул, что ситуация в городе находится под контролем.