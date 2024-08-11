Курск, 11 августа, 2024, 12:59 — ИА Регнум. В результате падения обломков сбитой украинской ракеты на многоквартирный дом в Курске пострадали 15 человек. Об этом 11 августа на совещании с заместителями сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Владимир Гердо/ТАСС

«Все получают необходимую медицинскую помощь», ― написал врио главы региона в Telegram-канале.

Он заявил, что прошлая ночь в Курской области была сложной. Смирнов отметил, что все службы региона работают в усиленном режиме, а он сам находится на постоянной связи с представителями Министерства обороны РФ и силовых структур.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 10 на 11 августа на девятиэтажный жилой дом в Курске упали части сбитой ракеты ВСУ. После этого начался пожар. В доме пострадало остекление, повреждения получили балконы, но несущие конструкции не задеты. Из здания спасли 15 человек и ещё 30 эвакуировали.

Мэр города Игорь Куцак сообщил, что в результате пострадали 13 человек, их госпитализировали. Врачи оценивают состояние двух пострадавших как тяжёлое. Он добавил, что жильцы девятиэтажного дома могут перебраться в пункты временного размещения (ПВР). Для них власти подготовили места в загородном лагере.

Смирнов сообщил, что спецслужбы Украины распространяют недостоверную информацию якобы о панике в Курске. Он добавил, что ситуация в городе находится под контролем.

Очевидцы рассказали, что в момент падения обломков ракеты на девятиэтажный дом, жильцы спали. От грохота началась паника. Корреспондент «Известий» с места события сообщил, что три автомобиля полностью выгорели. По его словам, упавшие обломки ракеты ВСУ по размерам похожи на снаряд тактического ракетного комплекса «Точка-У». Эксперты должны дать точную информацию.