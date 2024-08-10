Курск, 11 августа, 2024, 00:21 — ИА Регнум. Фрагменты ракеты ВСУ, сбитой над Курском, упали на жилой дом в городе, сообщил 11 августа врио главы Курской области Алексей Смирнов.

Мэр Курска Игорь Куцак

«Сегодня сбитая украинская ракета упала на жилой дом в городе Курске», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам врио губернатора, после этого начался пожар. К месту случившегося направились сотрудники всех экстренных служб.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа над территорией Курской области военные сбили четыре ракеты и четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинской армии.

10 августа дроны ВСУ атаковали село Нечаевка в Белгородском районе и хутор Климовое в Борисовском районе Белгородской области. В Нечаевке один из БПЛА ударил по автомобилю на парковке, в результате чего транспортное средство было полностью уничтожено.