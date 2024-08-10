Вашингтон, 10 августа, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп в частном порядке позволяет себе нецензурные высказывания в адрес кандидата на пост главы Белого дома от Демпартии, вице-президента США Камалы Харрис. Об этом 10 августа сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.

Ron Sachs — CNP for NY Post/Global Look Press Дональд Трамп

По словам собеседников издания, они неоднократно слышали от бывшего американского лидера нецензурные выражения в адрес его политической оппонентки.

Как рассказал изданию ещё один информатор, на ужине в начале августа Трамп заявил, что СМИ ошибочно заявляют о смягчении его характера после неудачного покушения, так как сам он считает, что «не стал добрее».

По утверждению издания, раздражительность бывшего президента якобы позволяет манипулировать им, в том числе самым близким союзникам.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа Трамп снова усомнился в умственных способностях Харрис. По его словам, кандидат от демократов именно по этой причине не соглашается провести с ним дебаты 4 сентября.

В ходе ежегодной конференции Bitcoin — 2024 27 июля в Нэшвилле экс-президент США публично оскорбил Харрис. Трамп намекнул на то, что у его политической оппонентки низкий IQ (уровень интеллекта).