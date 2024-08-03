Вашингтон, 4 августа, 2024, 00:05 — ИА Регнум. Экс-президент США и кандидат на должность главы государства от республиканцев Дональд Трамп вновь усомнился в умственных способностях своего главного оппонента в предстоящей президентской гонке и действующего вице-президента Камалы Харрис. Об этом Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«У Камалы Харрис нет ментальных способностей, чтобы провести реальные дебаты против меня, запланированные на 4 сентября в Пенсильвании», — заявил он.

Трамп считает, что Харрис не может нормально говорить без телесуфлера из-за «крайне низкого IQ».

Кроме того, по словам республиканца, Харрис боится участия в дебатах на телеканале Fox News, потому что у неё не получится защитить на них политику действующей власти.

Как передавало ИА Регнум, 27 июля в ходе выступления на ежегодной конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле Трамп публично оскорбил Харрис, заявив, что она имеет низкий IQ.

Трамп 3 августа заявил, что договорился с телеканалом Fox News о проведении дебатов 4 сентября с Харрис. Встречу намерены провести в штате Пенсильвания. Он также отметил, что договорённость о дебатах на площадке телекомпании ABC, которые были запланированы на 10 сентября, больше не актуальна, так как президент США Джо Байден вышел из предвыборной гонки. Кроме того, Трамп хочет, чтобы на его дебатах с Харрис присутствовали зрители.