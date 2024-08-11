Вашингтон, 11 августа, 2024, 10:12 — ИА Регнум. Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп обвинил свою политическую оппонентку — вице-президента США и кандидата на президентский пост от демократов Камалу Харрис — в воровстве его предвыборных обещаний.

Photo Image Press/Global Look Press Камала Харрис

«Камала Харрис, период «медового месяца» которой подходит к концу и которая начинает серьёзно проигрывать в опросах общественного мнения, только что скопировала мою политику «никаких налогов на чаевые», — написал политик в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, его соперница не собирается реализовывать эту идею и использует её исключительно в собственных политических целях.

«Это была идея Трампа, у неё нет своих идей, она может лишь красть их у меня», — добавил бывший президент США.

Как сообщало ИА Регнум, газета New York Times 10 августа со ссылкой на источники написала, что Трамп в частном порядке позволяет себе нецензурные высказывания в адрес Харрис. По утверждению источников, они неоднократно слышали от экс-президента США такие выражения по отношению к политической оппонентке.

Бывший глава Белого дома 4 августа вновь усомнился в умственных способностях Харрис. Трамп заявил, что кандидат от демократов именно по этой причине не соглашается проводить с ним дебаты 4 сентября.

На ежегодной конференции Bitcoin-2024 в Нэшвилле 27 июля экс-президент США публично оскорбил Харрис. Трамп намекнул на то, что у его политической оппонентки низкий IQ (уровень интеллекта).