Белгород, 11 августа, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удары по трём населённым пунктам в Белгородской области, в результате чего один человек пострадал. Об этом 11 августа сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Павел Колядин/РИА Новости

«По Шебекино повторно нанесён удар. По предварительной информации, пострадал один мирный житель — у мужчины осколочные ранения ноги и предплечья», — написал он в своём Telegram-канале.

Сотрудники скорой забрали мужчину в городскую больницу №2 Белгорода.

В самом городе выбило окна в многоквартирном доме и на коммерческом объекте. Также осколками посечён один легковой автомобиль.

В селе Дроновка Грайворонского городского округа беспилотник сбросил боеприпас. От взрыва в частном доме разбились стёкла, осколки задели забор и легковое авто. В селе Борки Валуйского городского округа FPV-дрон сдетонировал возле частного дома — выбиты окна и посечён фасад.

Оперативные службы прибыли на места происшествий, уточнил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, украинские войска за последние сутки не менее 46 раз ударили беспилотниками по Белгородской области. Кроме того, по данным губернатора региона, ВСУ совершили за этот период времени по меньшей мере 39 обстрелов области.

11 августа в Шебекино пять человек пострадали в результате атак украинских бойцов. Мирная жительница получила ранения в результате атаки дронов по многоквартирному дому. Позднее после нового обстрела трёх пострадавших мужчин с осколочными ранениями доставили в областную больницу в состоянии средней тяжести. Ещё одному оказали помощь в ЦРБ Шебекино.

Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя компания РЖД) назначила дополнительные поезда между Белгородом и Москвой. Поезд № 220 Белгород — Москва будет курсировать с 12 по 16 августа ежедневно, отправление из Белгорода назначили в 01:36 мск. Ещё один поезд №742 «Ласточка» Белгород — Москва отправится 11 августа из Москвы и 12 августа из Белгорода. Он будет курсировать ежедневно до 30 августа.