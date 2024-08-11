Шебекино, Белгородская область, 11 августа, 2024, 09:31 — ИА Регнум. Мирная жительница города Шебекино получила ранения в результате атаки украинских беспилотников по многоквартирному дому, сообщил 11 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

ИЗВСЕТИЯ/Эдуард Корниенко

«Женщину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями кисти и ног бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу», — сообщил Гладков в своём Telegram-канале.

Кровля дома загорелась, также пожар начался в одной из квартир.

Пострадал ещё один многоквартирный дом, по которому беспилотник нанёс удар. В здании возникло задымление. Со всеми очагами возгорания борются пожарные, отметил глава региона.

Кроме того, украинский дрон нанёс удар по многоквартирному дому в селе Новая Таволжанка: в одной из квартир выбило стёкла, повредило фасад. Осколками посекло Газель.

Как сообщало ИА Регнум, Гладков утром 11 августа написал в Telegram, что ВСУ за сутки нанесли дронами не менее 46 ударов по Белгородской области.

Минобороны России сообщило, что за ночь российские силы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью три беспилотника украинской армии. Всего за ночь над территорией РФ средства ПВО уничтожили 35 беспилотников ВСУ.