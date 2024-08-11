Четыре человека пострадали при обстреле Шебекино со стороны ВСУ
Белгород, 11 августа, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Четыре человека пострадали при обстреле города Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ. Об этом 11 августа сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В последнее время от обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины больше всего страдает Шебекино. Только сегодня ранены четыре мирных жителя», — написал он в Telegram-канале.
Гладков сообщил, что трёх пострадавших мужчин с осколочными ранениями доставили в областную больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Ещё одному оказали помощь в ЦРБ Шебекино, он будет проходить дальнейшее лечение амбулаторно.
Как передавало ИА Регнум, утром 11 августа в Шебекино мирная жительница получила ранения в результате атаки украинских беспилотников по многоквартирному дому. Её госпитализировали с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями кисти и ног.
Гладков 11 августа сообщил, что ВСУ за сутки нанесли дронами не менее 46 ударов по Белгородской области.
Минобороны сообщило, что в ночь на 11 августа российские силы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью три беспилотника украинской армии. Всего над территорией РФ было уничтожено 35 дронов и четыре ракеты «Точка-У».