Белгород, 11 августа, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Четыре человека пострадали при обстреле города Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ. Об этом 11 августа сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«В последнее время от обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины больше всего страдает Шебекино. Только сегодня ранены четыре мирных жителя», — написал он в Telegram-канале.

Гладков сообщил, что трёх пострадавших мужчин с осколочными ранениями доставили в областную больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Ещё одному оказали помощь в ЦРБ Шебекино, он будет проходить дальнейшее лечение амбулаторно.

Как передавало ИА Регнум, утром 11 августа в Шебекино мирная жительница получила ранения в результате атаки украинских беспилотников по многоквартирному дому. Её госпитализировали с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями кисти и ног.

Гладков 11 августа сообщил, что ВСУ за сутки нанесли дронами не менее 46 ударов по Белгородской области.

Минобороны сообщило, что в ночь на 11 августа российские силы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью три беспилотника украинской армии. Всего над территорией РФ было уничтожено 35 дронов и четыре ракеты «Точка-У».