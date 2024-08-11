Курск, 11 августа, 2024, 14:19 — ИА Регнум. За минувшие сутки свыше 8 тыс. жителей самостоятельно эвакуировались из приграничных районов Курской области. Об этом 11 августа на брифинге сообщил заместитель директора департамента информационной политики МЧС России Артём Шаров.

Илья Питалев/РИА Новости

«За прошедшие сутки из приграничных районов убыли самостоятельно и организованными колоннами более 8 тыс. человек», — заявил он.

По его словам, более шести тысяч человек находятся в пунктах временного размещения на территории Курской области и в других субъектах страны. В ПВР с гражданами работают специалисты, а также психологи регионального управления.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа украинские военные попытались захватить участок территории Суджанского района в Курской области. Бойцы ВС России продолжили пресекать попытки ВСУ прорваться вглубь российской территории. С 8 августа в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального значения, а с 10 августа — режим контртеррористической операции.

МЧС России 10 августа сообщило, что более 76 тыс. человек эвакуировали из приграничных районов Курской области. В восьми регионах страны развернули 60 пунктов временного размещения.

Министр транспорта Роман Старовойт помогает организовывать безопасную эвакуацию жителей.