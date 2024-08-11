Свыше 8 тыс. жителей сами уехали из приграничья Курской области за сутки
Курск, 11 августа, 2024, 14:19 — ИА Регнум. За минувшие сутки свыше 8 тыс. жителей самостоятельно эвакуировались из приграничных районов Курской области. Об этом 11 августа на брифинге сообщил заместитель директора департамента информационной политики МЧС России Артём Шаров.
«За прошедшие сутки из приграничных районов убыли самостоятельно и организованными колоннами более 8 тыс. человек», — заявил он.
По его словам, более шести тысяч человек находятся в пунктах временного размещения на территории Курской области и в других субъектах страны. В ПВР с гражданами работают специалисты, а также психологи регионального управления.
Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа украинские военные попытались захватить участок территории Суджанского района в Курской области. Бойцы ВС России продолжили пресекать попытки ВСУ прорваться вглубь российской территории. С 8 августа в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального значения, а с 10 августа — режим контртеррористической операции.
МЧС России 10 августа сообщило, что более 76 тыс. человек эвакуировали из приграничных районов Курской области. В восьми регионах страны развернули 60 пунктов временного размещения.
Министр транспорта Роман Старовойт помогает организовывать безопасную эвакуацию жителей.