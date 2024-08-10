Курск, 10 августа, 2024, 15:28 — ИА Регнум. В Курской области врио главы региона Алексей Смирнов и министр транспорта России Роман Старовойт обсудили меры по организации безопасной эвакуации жителей из опасных районов. Об этом Смирнов сообщил 10 августа.

Официальный телеграм-канал врио губернатора Курской области

Бывший губернатор Курской области Старовойт находится в регионе с 9 августа.

«Сегодня в ходе встречи обсудили оперативную ситуацию и меры, принимаемые для переселения людей из приграничных районов, обеспечения безопасности транспортного комплекса и связанности Курской области с соседними регионами», — сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.

Официальный телеграм-канал врио губернатора Курской области

Как отметил врио губернатора, со Старовойтом он находится на связи с первых часов начала террористической атаки на Курскую область. Минтранс оперативно включился в оказание помощи региону.

В Курской области организована охрана транспортных объектов, приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности жителей приграничных районов и при их эвакуации, отметил Смирнов, поблагодарив Старовойта за содействие.

Как сообщало ИА Регнум, с 8 августа в Курской области действует режим чрезвычайной ситуации федерального значения, введённый после атаки украинской армии на регион и попытки прорваться вглубь его территории. В результате атак погибли четыре человека, десятки получили ранения. Пострадавших вывезли из опасных районов, где ВС России продолжают зачистку от ВСУ.

Из приграничных районов Курской области продолжают эвакуировать людей. На автобусах их транспортируют к оперативно развёрнутым пунктам временного размещения — как в пределах области, так и в других регионах. В Курске МЧС развернуло палаточный лагерь на 100 человек. В регион доставляют гуманитарную помощь.