Москва, 10 августа, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Авиацией, ракетными войсками и артиллерией Вооружённых сил России поражён цех производства беспилотников ВСУ, сообщил на брифинге 10 августа официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражён цех производства БПЛА», — пояснил генерал-лейтенант.

За минувшие сутки российская армия нанесла поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 152 районах.

В российском оборонном ведомстве добавили, что силы ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства, 16 реактивных снарядов HIMARS американского производства, четыре зенитные управляемые ракеты ЗРК Patriot, а также 153 украинских дрона, из них 97 вне зоны проведения спецоперации.

Как сообщало 10 августа ИА Регнум, украинская армия потеряла за сутки до 1855 бойцов в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Север» на волчанском и липцовском направлениях нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ и наёмникам «Иностранного легиона». В зоне ответственности подразделения группировки войск «Запад» российские военные уничтожили пять полевых складов с боеприпасами.