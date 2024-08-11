Москва, 11 августа, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Российские дежурные средства противовоздушной обороны сбили 14 украинских беспилотников и четыре тактические ракеты «Точка-У» над Курской областью, сообщило 11 августа Министерство обороны.

MOD Russia/Global Look Press

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа и тактических ракет «Точка-У», — сообщило ведомство.

Ещё 16 дронов ВСУ российские военные сбили над Воронежской областью, три над Белгородской и по одному над Брянской и Орловской областями.

Как проинформировало ИА Регнум, губернатор Воронежской области Александр Гусев 11 августа также сообщил, что силы ПВО сбили несколько украинских беспилотников в небе над регионом. Он уточнил, что в ходе атаки удалось избежать повреждений инфраструктуры, обошлось без пострадавших.

В ночь с 10 на 11 августа на девятиэтажный жилой дом в Курске упали части сбитой ракеты ВСУ. Мэр города Игорь Куцак опубликовал фотографию пострадавшего дома. Градоначальник заявил, что многоэтажному дому от удара ракеты ВСУ были нанесены серьезные повреждения.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о 13 пострадавших в результате падения фрагментов ракеты. Два человека находятся в тяжёлом состоянии.

Жители Курска рассказали о моменте падения сбитой ракеты ВСУ. По словам очевидцев, они сразу подскочили и выбежали на улицу. Корреспондент «Известий» с места событий сообщил, что упавшие обломки ракеты по размерам похожи на снаряд тактического ракетного комплекса «Точка-У».

В Курской области 11 августа с 10:15 мск до 10:27 мск действовал режим ракетной опасности.