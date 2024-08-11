Донецк, 11 августа, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Волонтёры «Молодой гвардии» из Донецкой Народной Республики (ДНР) направились в Курскую область для помощи мирным жителям. Об этом сообщил 11 августа руководитель Донецкого регионального отделения организации Сергей Добровольский.

Илья Питалев/РИА Новости

По его словам, в регион уже прибыли семь человек. 11 и 12 августа туда поедут ещё несколько добровольцев.

«Сегодня мы с командой «Молодой гвардии» отправляем дополнительную помощь в виде волонтеров в Курск <…>. Сегодня выезжает восемь ещё. И завтра от четырех до восьми человек тоже отправляются на помощь», — процитировали Добровольского «Известия».

На текущей неделе волонтёры выбирались в Курскую область на «разведку». Когда увидели, что требуется помощь, не раздумывая, решили сделать всё возможное. По словам руководителя отделения, прибывшие в область волонтёры координируют эвакуированных из приграничных районов людей. Некоторые находятся на блокпосту на Суджинском кольце, откуда идёт большой поток жителей, покидающих свои дома.

Как сообщило ИА Регнум, более 76 тыс. человек были эвакуированы из приграничных районов Курской области. В восьми регионах России развернули 60 ПВР, 26 из которых находятся непосредственно в самой области.

В Курской области из-за нападений украинский бойцов с 8 августа ввели режим чрезвычайной ситуации федерального значения. С 10 августа был введён режим контртеррористической операции.

По словам мэра Курска Игоря Куцака, с каждым днём поток прибывающих в ПВР растёт. В городе открылись пункты гуманитарной помощи. В регионе находится министр транспорта России Роман Старовойт. Его ведомство помогает организовывать безопасную эвакуацию жителей. МЧС развернуло в Курске палаточный городок на 100 человек. Здесь для граждан организовали питание и медицинское обеспечение, а также выдачу гумпомощи.