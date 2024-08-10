Курск, 10 августа, 2024, 15:30 — ИА Регнум. В настоящее время обстановка в Курске стабильная. Об этом 10 августа на заседании рабочей группы по оперативной ситуации в городе сообщил мэр Игорь Куцак.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«Все службы работают в усиленном режиме. Помощь в обеспечении безопасности наших горожан правоохранительным органам оказывает добровольная народная дружина «РеZерв», ― написал Куцак в Telegram-канале.

Мэр добавил, что помощь вынужденным переселенцам власти оказывают во взаимодействии с социальными службами региона.

«Окружные администрации ведут учёт всех, кто покинул приграничные районы. На сегодняшний день принято более 16 тыс. заявлений», ― уточнил Куцак.

По его словам, с каждым днём поток прибывающих в пункты временного размещения растёт, им помогают, открыты пункты оказания гуманитарной помощи.

Как сообщало ИА Регнум, после двух попыток атаковать Курскую область со стороны Вооружённых сил Украины, которые были пресечены российскими военными, в регионе с 8 августа ввели режим чрезвычайной ситуации федерального значения. С 10 августа власти ввели в регионе режим контртеррористической операции.

Жителей приграничных районов эвакуируют в пункты временного размещения на территории области и других регионов. МЧС направило в Курскую область дополнительные силы. Врио главы региона Алексей Смирнов 9 августа сообщил, что региональные власти решили усилить меры безопасности по вывозу людей из опасной зоны.

10 августа он заявил, что из приграничных районов Курской области продолжают эвакуировать людей. Они приезжают централизованно на подготовленных автобусах, добираются на личном транспорте. Он отметил, что волонтёры и бойцы добровольной народной дружины оказывают большую помощь при эвакуации.

В Курске МЧС развернуло палаточный городок на 100 человек, покинувших приграничные районы из-за атак украинской армии. Здесь для граждан организовали питание и медицинское обеспечение, а также выдачу гумпомощи.

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов 10 августа сообщил, что ситуация в Курской области достаточно серьёзная, но максимально находится под контролем Вооружённых сил России.