Москва, 10 августа, 2024, 15:08 — ИА Регнум. МЧС развернуло в Курске палаточный городок на 100 человек, покинувших приграничные районы из-за атак Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

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«В пункте временного размещения для прибывающих граждан организовано питание и медицинское обеспечение, а также выдача гумпомощи», ― говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.

На месте работают сотрудники Тульского спасательного центра МЧС России. Отмечается, что во всех пунктах временного размещения (ПВР) эвакуированным оказывают необходимую поддержку психологи и специалисты соцслужб.

Как сообщало ИА Регнум, из-за атак ВСУ на регион в Курской области с 8 августа действует режим чрезвычайной ситуации федерального значения. С 10 августа власти ввели в регионе режим контртеррористической операции.

Жителей приграничных районов эвакуируют в пункты временного размещения на территории области и других регионов. МЧС направило в Курскую область дополнительные силы. Врио главы региона Алексей Смирнов 9 августа сообщил, что региональные власти решили усилить меры безопасности по вывозу людей из опасной зоны.

10 августа он заявил, что из приграничных районов Курской области продолжают эвакуировать людей. Они приезжают централизованно на подготовленных автобусах, добираются на личном транспорте. Он отметил, что волонтёры и бойцы добровольной народной дружины оказывают большую помощь при эвакуации.

МЧС сообщило, что пострадавшим при объявлении чрезвычайной ситуации полагается финансовая помощь. Жители приграничных районов Курской области смогут получить единовременные выплаты. В случае утраты имущества им полагается выплата в размере 150 тысяч рублей.