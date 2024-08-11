Берлин, 11 августа, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Украинским войскам придётся выйти с территории России после их нападения на Курскую область, так как эта атака является рискованной затеей для самой Украины. Такое мнение 11 августа высказал немецкий журналист Юлиан Рёпке в соцсети Х (ранее Twitter).

Сергей Булкин/ТАСС

«Давайте не будем обманывать себя», — написал он.

По словам журналиста, конкретно в данном случае стратегия Киева не поддается объяснению. Рёпке добавил, что если у украинских войск были резервы в количестве 5 тыс. бойцов, более логично было бы перебросить их в зону военных действий на харьковское, донецкое, луганское или запорожское направление.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа журналист британской газеты The Times Майкл Кларк написал, что глава киевского режима Владимир Зеленский атакой ВСУ на Курскую область сделал отчаянную попытку спасти Киев от неизбежного поражения. По его словам, такое самонадеянное и рискованное военное решение вполне в стиле Зеленского.

Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис 11 августа написал, что нападение украинских войск на Курскую область может обернуться для них катастрофическими последствиями и никаким образом не повлияет на ход конфликта. Эксперт уточнил, что в практическом смысле атака ВСУ на регион РФ может только лишь отсрочить неминуемое для них негативное развитие событий.

Заместитель начальника главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ генерал-майор Апты Алаудинов 10 августа отметил, что боевые действия в Курской области имеют важное значение для России. После них Украина падёт, что также обернётся крахом НАТО, Европы и США, поддерживающих Киев.

Украинские боевики 6 августа предприняли попытку прорваться вглубь Курской области, однако российская армия не позволила им этого сделать. С 8 августа из-за этого в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального значения, а с 10 августа — режим контртеррористической операции.