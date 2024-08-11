Вашингтон, 11 августа, 2024, 09:57 — ИА Регнум. Нападение Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область может привести к катастрофическим последствиям для них и никак не повлияет на ход украинского конфликта. Такое мнение 11 августа высказал офицер армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети Х.

Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

По его словам, в практическом смысле атака украинских формирований на Курскую область может лишь отсрочить неминуемое для них негативное развитие событий, но никак не отразится на ситуации в зоне военных действий.

«Если Украина допустит ошибку, а Россия пойдёт на смелые шаги, атака украинцев может ускорить их гибель», — написал Дэвис.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа британская газета The Times написала, что глава киевского режима Владимир Зеленский атакой на Курскую область предпринимает отчаянную попытку спасения Киева от неизбежного поражения в конфликте. По словам автора публикации, многие сочтут действия Зеленского впустую потраченными жизнями бойцов ВСУ и напрасно потерянной техникой, которым могла бы пригодиться украинской армии в Донбассе.

Ранее в этот же день политолог из ФРГ Йоахим Краузе предположил, что нападение ВСУ на Курскую область могло стать неожиданностью для США, потому что вызвало у них раздражение. Он уточнил, что в Вашингтоне опасаются «непредсказуемой реакции России» на атаку украинских формирований

Замначальника главного военно-политического управления Вооружённых сил РФгенерал-майор Апты Алаудинов 10 августа заявил, что военные действия на территории Курской области имеют важное значение для России. По его словам, после этого Украина падёт, что также приведёт к краху НАТО, Европы и США, поддерживающих Киев.

Украинские войска 6 августа попытались прорваться вглубь Курской области, однако российские военные не позволила им этого сделать. С 8 августа в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального значения, а с 10 августа — режим контртеррористической операции.