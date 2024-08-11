Лондон, 11 августа, 2024, 08:55 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский атакой Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область делает отчаянную попытку спасти Киев от неминуемого поражения. Такое мнение 10 августа высказал журналист британской газеты The Times Майкл Кларк.

Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

«Киев, очевидно, готов жертвовать ценными солдатами и техникой, чтобы оказать какое-то сопротивление», — написал он.

По словам Кларка, критикующие Зеленского сочтут это напрасно потраченными жизнями украинских бойцов и впустую уничтоженной военной техникой, которые могли бы пригодиться ВСУ на линии боевого соприкосновения в Донбассе.

Автор также отметил, что такое самонадеянное и рискованное военное решение вполне в стиле главы киевского режима. При этом он высказал мнение, что исход предстоящих боёв в Курской области окажется не в пользу Киева и не окажет влияния на ход боевых действий.

Как сообщало ИА Регнум, немецкий политолог Йоахим Краузе предположил, что нападение ВСУ на Курскую область могло быть неожиданностью для США, так как вызвало у них раздражение. По его утверждению, американские власти боятся «непредсказуемой реакции России» на атаку киевского режима, из-за чего США в ближайшее время могут выступить против действий ВСУ в Курской области.

Газета Politico 9 августа написала, что страны Запада, в первую очередь США и ФРГ, согласовали нападение ВСУ на Курскую область. Как отметили журналисты издания, ни Вашингтон, ни Берлин пока никак не показали, что они оказывают давление на Киев в вопросе ограничения его действий.

Замглавы главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ генерал-майор Апты Алаудинов отметил, что военные действия в Курской области имеют важное значение для России. По его мнению, после этого Украина падёт, что также обернётся крахом блока НАТО, Европы и США, поддерживающих киевский режим.

Украинские боевики 6 августа попытались прорваться вглубь Курской области, однако армия России не позволила им этого сделать. С 8 августа в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального значения, а с 10 августа — режим контртеррористической операции.