Курск, 10 августа, 2024, 21:38 — ИА Регнум. Бои в Курской области с Вооружёнными силам Украины (ВСУ) имеют важное значение для России, заявил 10 августа замначальника главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

«Тем же, кто сидит там где-то на горячих, тёплых точках, кто-то на диване, и рассуждает, что должно быть, как должно быть, всем тем, кто находился на СВО и сейчас находится на отдыхе у себя дома, могу сказать: мужики, это и есть та битва, о которой я всегда говорил», — заявил Алаудинов в Telegram-канале.

Он призвал принять участие в этой битве, решающей битве, так как после неё Украина падёт. Это также будет падением блока НАТО, Европы и США, поддерживающих Киев. Генерал не сомневается, что Россия победит.

Как сообщало ИА Регнум, формирования ВСУ 6 августа напали на Курскую область, попытавшись пробиться вглубь региона. Российские войска не позволили им достигнуть целей. Минобороны 10 августа сообщило, что украинские войска на этом направлении с начала атаки потеряли до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники.

Также военное ведомство опубликовало видео, как расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» ВС России уничтожил командный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе удара погиб командный состав одной из украинских бригад.