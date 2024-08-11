Курск, 11 августа, 2024, 10:35 — ИА Регнум. В Курской и Белгородской областях отменили ракетную опасность. Об этом 11 августа сообщили власти регионов.

Антон Вергун/РИА Новости

«Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности», ― написал врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Режим ракетной опасности действовал на территории области с 10:15 мск до 10:27 мск.

Об отмене ракетной опасности на всей территории Белгородской области в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Предупреждение об угрозе действовало с 10:15 мск до 10:28 мск.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа пресс-службы правительств Курской и Белгородской областей сообщили об объявлении ракетной опасности. Жителей призвали укрыться в помещениях без окон, по возможности спуститься в подвал и не выходить до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

ВСУ в ночь на 11 августа атаковали Курскую и Белгородскую области. Над Курской областью силы ПВО сбили четыре украинские тактические ракеты «Точка-У» и 14 БПЛА.

Кроме того, дежурные средства ПВО уничтожили три украинских дрона над территорией над Белгородской, три ― над Воронежской области, — один — над Орловской и один — над Брянской областями.

Рано утром Гладков сообщил, что за сутки ВСУ не менее 46 раз ударили дронами по региону. Кроме того, зафиксировано 39 обстрелов со стороны украинской армии.

В ночь с 10 на 11 августа на девятиэтажный жилой дом в Курске упали части сбитой ракеты ВСУ. После этого начался пожар, который огнеборцы смогли потушить. Из повреждённого здания спасли 15 человек и ещё 30 эвакуировали. В результате пострадали 13 человек, которых медики уже доставили в больницы. Врачи оценивают состояние двоих пострадавших как тяжёлое.