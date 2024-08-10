Курск, 11 августа, 2024, 01:48 — ИА Регнум. По меньшей мере 13 человек пострадали в результате падения на жилой дом в Курске фрагментов сбитой ракеты украинской армии, сообщил 11 августа врио главы региона Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Он отметил, что состояние двоих пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

«К несчастью, из-за атаки украинских террористов на данный момент пострадали 13 человек, 2 из них находятся в тяжелом состоянии», — написал врио губернатора в своём Telegram-канале.

Смирнов отметил, что к дому прибыло несколько бригад скорой помощи. Он поручил выехать на место своему заместителю Андрею Белостоцкому, а также врио министра здравоохранения региона Екатерине Письменной и мэру Курска Игорю Куцаку.

Врио губернатора добавил, что полное обследование повреждённого дома проведут после того, как позволит обстановка.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 10 на 11 августа на девятиэтажный жилой дом в Курске упали части сбитой ракеты ВСУ. После этого вспыхнул пожар, который удалось потушить. Мэр Игорь Куцак проинформировал, что прибыл на место случившегося. Он опубликовал фотографию пострадавшего дома.

В МЧС уточнили, что в указанном здании пострадало остекление, повреждены балконы. Его несущие конструкции здания не задеты. Также загорелись несколько автомобилей, припаркованных возле дома. В ведомстве также проинформировали, что из повреждённого дома спасли 15 человек и ещё 30 эвакуировали.

Сергей Смирнов написал, что украинские спецслужбы распространяют недостоверную информацию о панике в Курске. Он подчеркнул, что ситуация в городенаходится под контролем.