В Курске из-за падения на дом частей сбитой ракеты пострадали 13 человек
В Курске из-за падения на жилой дом частей сбитой ракеты пострадали 13 человек
Курск, 11 августа, 2024, 01:48 — ИА Регнум. По меньшей мере 13 человек пострадали в результате падения на жилой дом в Курске фрагментов сбитой ракеты украинской армии, сообщил 11 августа врио главы региона Алексей Смирнов.
Он отметил, что состояние двоих пострадавших врачи оценивают как тяжелое.
«К несчастью, из-за атаки украинских террористов на данный момент пострадали 13 человек, 2 из них находятся в тяжелом состоянии», — написал врио губернатора в своём Telegram-канале.
Смирнов отметил, что к дому прибыло несколько бригад скорой помощи. Он поручил выехать на место своему заместителю Андрею Белостоцкому, а также врио министра здравоохранения региона Екатерине Письменной и мэру Курска Игорю Куцаку.
Врио губернатора добавил, что полное обследование повреждённого дома проведут после того, как позволит обстановка.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 10 на 11 августа на девятиэтажный жилой дом в Курске упали части сбитой ракеты ВСУ. После этого вспыхнул пожар, который удалось потушить. Мэр Игорь Куцак проинформировал, что прибыл на место случившегося. Он опубликовал фотографию пострадавшего дома.
В МЧС уточнили, что в указанном здании пострадало остекление, повреждены балконы. Его несущие конструкции здания не задеты. Также загорелись несколько автомобилей, припаркованных возле дома. В ведомстве также проинформировали, что из повреждённого дома спасли 15 человек и ещё 30 эвакуировали.
Сергей Смирнов написал, что украинские спецслужбы распространяют недостоверную информацию о панике в Курске. Он подчеркнул, что ситуация в городенаходится под контролем.