Курск, 11 августа, 2024, 01:45 — ИА Регнум. Пожар в жилом девятиэтажном доме на месте падения сбитой ракеты ВСУ ликвидирован в Курске. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Курской области.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Как уточнили в ведомстве, в девятиэтажном жилом доме пострадало остекление, повреждены балконы, загорелись несколько автомобилей, припаркованных возле дома. Несущие конструкции здания не повреждены.

На месте пожара работают более 40 человек и десять единиц техники. Распространение огня удалось оперативно локализовать. На настоящий момент пожар ликвидирован.

Из повреждённого при падении обломков ракеты дома спасено 15 человек, ещё 30 эвакуировано. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как уточнил врио главы Курской области Алексей Смирнов, в Курске фрагменты ракеты ВСУ, сбитой над городом, упали на жилой дом, после чего начался пожар.

Мэр Курска Игорь Куцак, прибывший на место происшествия, отметил, что кроме вспыхнувшего пожара получили повреждения несколько автомобилей. Мэр также пообещал, что власти окажут помощь жителям пострадавшего дома и владельцам машин.