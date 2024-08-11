Курск, 11 августа, 2024, 10:20 — ИА Регнум. Ракетную опасность объявили 11 августа в Белгородской и Курской областях. Об этом сообщили пресс-службы региональных правительств.

Антон Вергун/РИА Новости

Сирены воздушной тревоги сработали в обоих регионах в 10:15 мск. Жителей призвали укрыться в помещениях без окон, по возможности спуститься в подвал и не выходить до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

«Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — сообщило правительство Курской области в Telegram-канале.

Сообщения в своих Telegram-каналах продублировали врио губернатора Курской области Алексей Смирнов и глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ в ночь на 11 августа атаковали Курскую и Белгородскую области. Над регионом силы ПВО сбили четыре украинские тактические ракеты «Точка-У» и 14 БПЛА.

Обломки сбитых ракет упали на жилой район Курска. В девятиэтажном жилом доме вспыхнул пожар. Смирнов сообщил о 13 пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ. Двое находятся в тяжёлом состоянии, 15 человек эвакуировали в пункты временного размещения.

Над Белгородской областью за ночь сбили три украинских беспилотника. Рано утром Гладков сообщил, что за сутки ВСУ не менее 46 раз ударили дронами по региону. Кроме того, зафиксировано 39 обстрелов со стороны украинской армии.