Курск, 11 августа, 2024, 08:23 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили над Курской областью четыре украинские ракеты «Точка-У» и 14 беспилотников, сообщили 11 августа в Минобороны РФ.

MOD Russia/Global Look Press

Кроме того, дежурные средства ПВО уничтожили 16 украинских дронов над территорией Воронежской области, три — над Белгородской, один — над Орловской и один — над Брянской областями.

Как сообщало ИА Регнум, мэр Курска Игорь Куцак ночью проинформировал о падении обломков ракеты на девятиэтажный жилой дом. В результате в здании вспыхнул пожар. Куцак опубликовал фотографию пострадавшего дома.

Врио губернатора Алексей Смирнов сообщил о 13 пострадавших в результате падения фрагментов ракеты. Два человека находятся в тяжёлом состоянии.