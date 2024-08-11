Курск, 11 августа, 2024, 05:10 — ИА Регнум. Жильцы девятиэтажного дома, на который в Курске упали части сбитой ракеты ВСУ, могут перебраться в пункты временного размещения (ПВР), сообщил 11 августа мэр города Игорь Куцак.

Telegram-канал Игоря Куцака Повреждения дома

Он уточнил, что для них власти подготовили места в загородном лагере.

«Жильцы девятиэтажного дома будут эвакуированы в пункт временного размещения, расположенный в загородном лагере», — написал глава города в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что в результате случившегося пострадали 13 человек, которых медики уже доставили в больницы. Врачи по-прежнему оценивают состояние двоих пострадавших как тяжелое.

Куцак пообещал, что всем, кто пострадал, власти окажут всю необходимую помощь. Сам мэр находится на месте происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 10 на 11 августа на девятиэтажный жилой дом в Курске упали части сбитой ракеты ВСУ. После этого начался пожар, который огнеборцы смогли потушить. В МЧС отметили, что в этом доме пострадало остекление и повреждены балконы, но несущие конструкции не задеты. В ведомстве также добавили, что из повреждённого здания спасли 15 человек и ещё 30 эвакуировали.

Врио главы Курской области Алексей Смирнов поручил выехать на место своему заместителю Андрею Белостоцкому и врио министра здравоохранения региона Екатерине Письменной. Он также написал, что спецслужбы Украины распространяют недостоверную информацию якобы о панике в Курске. Смирнов добавил, что ситуация в городе находится под контролем.