Берлин, 10 августа, 2024, 22:56 — ИА Регнум. Нападение ВСУ на Курскую область, вероятно, было неожиданностью для США, у которых указанная ситуация вызывала раздражение. Об этом заявил немецкий политолог Йоахим Краузе.

Lev Radin/Global Look Press

«Полагаю, что вылазка ВСУ на российскую территорию не вызвала восторга у американских властей, которых, скорее всего, не поставили в известность заранее», — сказал эксперт в беседе с изданием Focus.

Эксперт выразил мнение о том, что действующая администрация США до сих пор мыслит категориями «контроля за вооружениями», которые действовали во времена Холодной войны. При этом, по словам Краузе, опасаются «непредсказуемой реакции России» на атаку со стороны Киева.

Он считает, что из-за этого США в ближайшее время могут выступить против действий ВСУ в Курской области. Краузе пояснил, что Вашингтон, вероятно, будет прямо критиковать Киев и требовать от Украины ограничить свою операцию.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа заместитель начальника главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ генерал-майор Апти Алаудинов отметил, что бои в Курской области имеют важное значение для России. Он уточнил, что после этого противостояния Украина падёт, что также будет крахом блока НАТО, Европы и США, которые поддерживают киевский режим.

6 августа ВСУ попытались провести две попытки прорыва границы с Россией в Курской области, но были отбиты российской армией. 7 августа начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об обстановке в регионе и заверил, что ВС РФ разобьют силы противника и выйдут на государственную границу. Российский лидер в свою очередь заявил, что действия Киева в Курской области являются масштабной провокацией.

9 августа газета Politico написала, что страны Запада, в первую очередь США и ФРГ, согласовали нападение ВСУ на Курскую область. Авторы статьи подчеркнули, что ни Соединённые Штаты, ни Германия пока никак не показали, что они оказывают давление на Киев в вопросе ограничения его действий.