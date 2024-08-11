Курск, 11 августа, 2024, 09:49 — ИА Регнум. Главе Беловского района Николаю Волобуёву поручено ускорить выполнение решения оперативного штаба об эвакуации. Такое поручение дал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Илья Питалев/РИА Новости

«Нахожусь на связи с Минобороны РФ и другими силовыми структурами, необходимые меры обеспечения безопасности принимаются», ― написал Смирнов заявил в Telegram-канале.

Смирнов опроверг слухи о том, что в областном центре жители паникуют на фоне якобы наступления украинской армии. Он подчеркнул, что «слухи о панике» в Курске распространяют украинские спецслужбы.

«Это не так. Обстановка под контролем, работают оперативные службы», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, после двух попыток ВСУ атаковать Курскую область, которые были пресечены российскими военными, в регионе с 8 августа ввели режим чрезвычайной ситуации федерального значения. С 10 августа власти ввели в регионе режим контртеррористической операции.

Жителей приграничных районов эвакуируют в пункты временного размещения на территории области и других регионов. 10 августа Смирнов заявил о том, что эвакуация людей продолжается. Они приезжают централизованно на подготовленных автобусах, добираются на личном транспорте. Он отметил, что волонтёры и бойцы добровольной народной дружины оказывают большую помощь при эвакуации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв 10 августа сообщил, что в Подмосковье из Курской области приехали 424 человека, в том числе 330 детей. По данным МЧС России, почти 800 граждан, эвакуированных из Курской области, находятся в пунктах временного размещения в Орле.

В ведомстве 10 августа сообщили, что более 76 тыс. человек эвакуировали из приграничных районов Курской области. При этом более 4,4 тыс. человек приняли в пунктах временного размещения.