Курск, 10 августа, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Из приграничных районов Курской области продолжают эвакуировать людей, сообщил 10 августа врио главы региона Алексей Смирнов.

Илья Питалев/РИА Новости

«Люди приезжают централизованно на подготовленных автобусах, добираются на личном транспорте», — сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.

Он отметил, что волонтёры и бойцы добровольной народной дружины оказывают большую помощь при эвакуации.

Врио губернатора указал номер телефона (8-800-250-56-29), по которому родственники могут узнать о местонахождении эвакуированных. Принимающие звонки специалисты установят, где находится человек, проверив базы пунктов временного размещения и списки обратившихся за гуманитарной помощью людей.

Он также сообщил, что сотрудники ЗАГСов Курской области при обращении граждан окажут им всяческое содействие, проверяя государственную регистрацию актов гражданского состояния.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа украинские вооружённые формирования атаковали Курскую область, прорвавшись через границу. Российские военные, нанося удары по противнику, не позволили ВСУ продвинуться вглубь региона. Украинская армия за период с 6 по 8 августа потеряла 1120 военных и 140 единиц бронетехники. Российские бойцы продолжают зачистку на курском направлении.

В Курской области с 8 августа действует режим чрезвычайной ситуации федерального значения. Жителей приграничных районов эвакуируют в пункты временного размещения на территории области и других регионов. МЧС направило в Курскую область дополнительные силы. Смирнов 9 августа сообщил, что региональные власти решили усилить меры безопасности по вывозу людей из опасной зоны.