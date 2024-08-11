Тель-Авив, Израиль, 11 августа, 2024, 09:41 — ИА Регнум. Израильские Военно-воздушные силы (ВВС) нанесли удары по инфраструктуре ливанского движения «Хезболла» на юге этой страны. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Li Rui/Global Look Press

По данным пресс-службы, израильские военные выявили ракетные установки в районах Хула и Хилат аль-Даба на юге Ливана и нанесли по ним удары.

«Кроме того, ранее сегодня ВВС Израиля нанесли удары по готовому к запуску БПЛА «Хезболлы» и бойцу из воздушного подразделения «Хезболлы», который действовал в этом районе», — говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Отмечается, что израильская авиация также нанесла удары по военным объектам «Хезболлы» и складу оружия в районах Ханин, Айта-аш-Шаб, Хиам и Блида на юге Ливана.

Как передавало ИА Регнум, утром 10 августа стало известно об авиаударе ВВС Израиля по школе в районе Дарадж-Туффах в секторе Газа. По утверждению ЦАХАЛ, в этом здании якобы располагался командно-контрольный центр палестинского движения ХАМАС.

Позднее телеканал Al Jazeera сообщил, что в результате удара израильских военных погибли как минимум 100 человек. По его информации, в этот момент в школе проходила утренняя молитва.

Вечером 10 августа ООН осудила удар армии Израиля по школе в секторе Газа. Заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак подчеркнул, что объекты для перемещённых лиц не должны становиться целями атак.

Замглавы МИД России Михаил Богданов 9 августа выразил обеспокоенность из-за опасности расширения конфронтации на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что российская сторона подтверждает неизменную позицию в поддержке единства, территориальной целостности и суверенитета Ливана.