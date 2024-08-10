Вашингтон, 10 августа, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Все объекты для перемещённых лиц не должны становиться целями атак, заявил заместитель официального представителя генсекретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Фархан Хак.

IMAGO/MARC JOHN/Global Look Press

Так в организации отреагировали на авиаудар Израиля по школе в районе Дарадж-Туффах. В здании якобы располагался командно-контрольный центр палестинского движения ХАМАС.

«Все объекты для перемещенных лиц должны быть защищены от нападений в соответствии с международным гуманитарным правом», — процитировала его «Газета.Ru».

Как передавало ИА Регнум, количество жертв удара армии Израиля, по данным Телеканал Al Jazeera, составило не менее 100 человек.

Действия израильских военных осудил глава евродипломатии Жозеп Боррель, отметив, что они вызывают ужас и не могут быть ничем оправданы. В МИД России Израиль призвали воздержаться от атак на гражданские объекты. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что подобные шаги подрывают международные усилия, направленные на деэскалацию обстановки в зоне конфликта.

Палестина возложила на США ответственность за массовую гибель своих граждан в секторе Газа. Отмечалось, что удар военных Израиля был нанесён почти сразу после сообщения о намерении Вашингтоном выделить Тель-Авиву 3,5 млрд долларов на закупки американских оружия и боеприпасов.