Тель-Авив, Израиль, 10 августа, 2024, 07:22 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по школе в районе Дарадж-Туффах на территории города Газа, сообщили представители израильских войск.

Иван Шилов ИА Регнум Бомбардировка Газы

В своём Telegram-канале ЦАХАЛ утверждает, что внутри здания находился командно-контрольный центр палестинского движения ХАМАС. В израильской армии считают, что бойцы и командиры использовали этот объект как укрытие, а также как место, где планировались и осуществлялись атаки на подразделения Вооружённых сил Израиля.

Китайское агентство «Синьхуа» со ссылкой на палестинскую гражданскую оборону распространило информацию о том, что число погибших при авиаударе ЦАХАЛ по школе составило 40. В свою очередь иранский канал Press TV объявил, что жертвами атаки якобы стали 100 человек и ещё несколько десятков получили ранения.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня бойцы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по окрестностям города Газа, в результате чего погибли по меньшей мере 39 человек. Израильские военные били по лагерю беженцев Шати, который расположен к западу от города Газа.

8 августа эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент США Джо Байден выпустили совместное заявление, в котором призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры о прекращении огня в секторе Газа. Они посоветовали сторонам конфликта вернуться к диалогу 15 августа и безотлагательно приступить к реализации соглашения.