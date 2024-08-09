Москва, 9 августа, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Заместитель главы МИД России Михаил Богданов выразил обеспокоенность из-за опасности расширения конфронтации на Ближнем Востоке на встрече с послом Ливана Шауки Бу Нассаром, сообщило 9 августароссийское внешнеполитическое ведомство.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Во время беседы стороны обсудили военно-политическую обстановку на Ближнем Востоке, угрожающую тем, что она может в будущем перерасти в крупномасштабный конфликт.

«Выражена глубокая обеспокоенность в связи с опасностью расширения вооруженной конфронтации в регионе с непредсказуемыми последствиями», — сообщило министерство.

Россия со своей стороны подтвердила неизменную позицию в поддержке единства, территориальной целостности и суверенитета Ливана.

Богданов и Шауки Бу Нассар рассмотрели также актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-ливанских связей, в том числе проведение мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине установления дипотношений между странами.

Встреча состоялась по инициативе посла Ливана в Москве.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля напряжённость на Ближнем Востоке возросла после того, как 31 июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей погибли в результате нападения на резиденцию в Тегеране. ХАМАС обвинило в атаке Израиль. Иран передал через Венгрию израильскому руководству сообщение о планах атаковать еврейское государство.

СМИ писали 5 августа, что четыре самолёта ВВС Израиля совершили полёт над Бейрутом, нарушив воздушное пространство Ливана.

Страны «Большой семёрки» (G7) 6 августа призвали участников конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности. Государства выразили уверенность в том, что от дальнейшей эскалации напряжённости на Ближнем Востоке не выиграет ни одна из сторон и ни один народ.

Глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Египта Бадр Абдель Аты 4 августа обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. Министры выступили за скорейшее прекращение огня и общую деэскалацию обстановки в регионе.