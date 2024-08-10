Москва, 10 августа, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Российские экипажи Су-30см и Су-35с нанесли удар в ночное время суток по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило 10 августа Министерство обороны России.

MOD Russia/Global Look Press

Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем коррекции, уточнило ведомство.

Экипажи вернулись на аэродром вылета после получения от разведки данных об уничтожении целей.

Ранее, 10 августа, Минобороны сообщило, что всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, включая 22 танка.

В ночь с 9 на 10 августа российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс удар авиационной бомбой ОДАБ-500 по позициям украинских бойцов в приграничном районе Курской области. Расчёты FPV-дронов ВС России ликвидировали американский бронетранспортёр (БТР) MaxxPro украинских формирований.

Минобороны также опубликовало кадры занятия экипажами российских танков огневых позиций для уничтожения мобильных бронегрупп ВСУ в Курской области.

Украинские военные 6 августа атаковали позиции российских сил в приграничных районах Курской области. В регионе ввели ЧС федерального характера. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что российские военные разобьют силы противника и выйдут на госграницу.