Москва, 9 августа, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Атака украинской армии российских позиций в районе Суджи в Курской области привела к резкому росту цен и на природный, и сжиженный природный газ (СПГ), заявил 9 августа официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«9 августа зафиксирован годовой пик биржевых цен. А еще только лето. Возникает вопрос: кому это выгодно?» — написал он в Telegram-канале.

По его словам, существенным фактором могут стать планово-профилактические работы на объектах норвежской газовой отрасли. Не исключено, что эти работы могут затянуться, как это было в 2023 году.

Аналитики прогнозируют дальнейшее повышение цен на газ, добавил представитель энергетической компании.

Согласно голландской бирже газа TTF, 9 августа цена превысила €40 за 1 МВт·ч (примерно $460 за тысячу куб. м).

«Газпром» подаёт газ для европейских стран транзитом через Украину. В феврале прошлого года через газоизмерительную станцию «Суджа» в Европу поступало 29,4 млн куб. м газа в сутки.

Украинские военные попытались прорваться на территорию Курской области утром 6 августа. Министерство обороны проинформировало о том, что российские силы не дали противнику продвинуться вглубь страны. ВСУ задействовали для нападения на Курскую область до 1 тыс. военных. Бойцы ВС России продолжают пресекать рейдовые действия формирований ВСУ в Курской области.

Минобороны проинформировало 9 августа, что российская армия наращивает силы, которые ведут активные боевые действия с бойцами ВСУ в Суджанском районе Курской области. Экипажи истребителей Су-34 нанесли удар по технике и личному составу ВСУ в Курской области, применив авиационные бомбы. Использование ФАБ позволило атаковать противника с безопасного расстояния, пояснило ведомство.

По данным Министерства обороны, за время боевых действий на данном направлении ВСУ потеряли до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.