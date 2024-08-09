Москва, 9 августа, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Российские военные продолжают отражать вторжение украинских формирований в Курскую область, сообщило 9 августа Министерство обороны.

Максим Блинов/РИА Новости

«Всего за время боевых действий на данном направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков», — уточнило ведомство.

На этом направлении российские войска уничтожили 17 бронетранспортёров, шесть боевых машин пехоты, 67 боевых бронированных машин, а также 12 автомобилей, две САУ зенитного ракетного комплекса «Бук М1» и три орудия полевой артиллерии.

На волчанском и липцовском направлениях российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ, а также отразили семь контратак штурмовых групп украинской армии.

В российском оборонном ведомстве добавили, что в период с 3 по 9 августа общие потери ВСУ в зоне ответственности российских подразделений «Север» составили до 1650 военнослужащих. За минувшую неделю ВС России уничтожили на этом направлении 14 украинских танков, 92 боевые бронированные машины, две САУ зенитного ракетного комплекса «Бук М1», шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также восемь полевых складов боеприпасов ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа украинские военные предприняли попытки прорваться на территорию Курской области. Министерство обороны проинформировало о том, что российские силы не дали противнику продвинуться вглубь страны. Российские военные продолжают пресекать рейдовые действия украинской армии в Курской области.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 7 августа доложил президенту Владимиру Путину, что ВСУ задействовали для нападения на Курскую область до 1 тыс. бойцов.

Минобороны сообщило 9 августа, что российская армия наращивает силы, которые ведут активные боевые действия с бойцами ВСУ в Суджанском районе Курской области. В тот же день экипажи российских истребителей Су-34 нанесли удар по технике и личному составу ВСУ в Курской области, применив авиационные бомбы. Использование ФАБ позволило атаковать противника с безопасного расстояния, пояснило ведомство.