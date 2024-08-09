Курск, 9 августа, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Экипажи российских истребителей Су-34 нанесли удар по личному составу и военной технике ВСУ в Курской области, применив авиационные бомбы, сообщили 9 августа в Минобороны РФ.

Сергей Савостьянов/ТАСС

Цели определили российские разведчики. Затем экипажи истребителей-бомбардировщиков, применив авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции, нанесли точные удары. Использование ФАБ позволило атаковать противника с безопасного расстояния.

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«Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета», — сообщило ведомство.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа Минобороны опубликовало кадры уничтожения российским барражирующим боеприпасом «Ланцет» самоходной артиллерийской установки Krab польского производства в приграничном районе Курской области. ВСУ прятали оружие в лесополосе, но российские разведчики определили его координаты.