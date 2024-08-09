Тбилиси, 9 августа, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден разочарован тем, что в Грузии приняли закон об иностранных агентах. Об этом он заявил в письме грузинскому президенту Саломе Зурабишвили, опубликованном 9 августа в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Susan Walsh/AP/TASS Президент США Джо Байден

«Я разочарован антидемократическими действиями правительства Грузии, примером которых является закон об «иностранных агентах», — говорится в документе.

Байден также обвинил членов правительства республики в ложных заявлениях, которые не соответствуют нормам, принятым для стран, которые хотят вступить в ЕС и НАТО. При этом он заявил, что США продолжат поддерживать прозападные устремления населения Грузии.

Как сообщало ИА Регнум, закон об иностранных агентах в Грузии приняли в июне. Он начал действовать с 1 августа. Согласно документу, неправительственные организации, получающие более 20% средств из-за рубежа, будут вносить в специальный реестр как агентов влияния. Они также обязаны раз в год отчитываться о финансовой деятельности.

Госсекретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен раскритиковал закон об иноагентах в Грузии, несмотря на то, что за его основу взяли нормы, действующие в США. Он также объявил, что Вашингтон приостановил программу финансовой помощи республике в размере $95 млн.

Ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев в июле в беседе с ИА Регнум заявил, что в Грузии есть силы, которые поддерживают прозападную повестку и планируют совершить госпереворот. Эксперт считает серьёзной угрозу силовой смены власти в республике при участии НПО, финансируемых Зпадом.