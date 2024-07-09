Москва, 9 июля, 2024, 14:48 — ИА Регнум. В Грузии есть группа людей, которая поддерживает оппозицию и её прозападную повестку, она стремится к смене власти в стране, из-за этого существует серьёзный риск дестабилизации обстановки и смены власти в республике. Такое мнение 9 июля корреспонденту ИА Регнум высказал ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев, комментируя информацию пресс-бюро Службы внешней разведки России о том, что США планируют добиваться смены власти в Грузии после выборов в парламент республики, которые состоятся в конце октября.

DAVID MDZINARISHVILI/EPA/ТАСС

«Прозападные неправительственные организации и грузинская оппозиция, финансируемые преимущественно США и Европейским союзом, по меньшей мере с 2020 года активно занимаются антиправительственной кампанией. Их намерение сменить власть в Грузии очевидно. Однако они понимают, что их популярность недостаточна для победы на выборах. Избиратели не поддерживают их, и они не могут рассчитывать на большинство голосов на выборах. Поэтому их стратегия на выборах последних лет заключается в организации массовых беспорядков с целью смены власти», — отметил Силаев.

Он добавил, что заявление Службы внешней разведки России направлено на то, чтобы раскрыть эти намерения и тем самым предотвратить их реализацию.

Эксперт добавил, что в Грузии нет массового недовольства правительством «Грузинской мечты», а также запроса на неконституционную смену власти. Однако существует ядро сторонников оппозиции, тесно связанных с прозападными неправительственными организациями, которые стремятся сменить власть в Грузии. Это может представлять серьёзную угрозу потери стабильности и смены власти в стране, уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что действующая администрация США уже разработала масштабную информационную кампанию, целью которой является дискредитация правящей в Грузии партии «Грузинская мечта».

В пресс-бюро уточнили, что, по задумке американской стороны, Зурабишвили даст интервью одному из американских СМИ и обвинит правительство страны в «деградации» процесса переговоров по вступлению Грузии в ЕС, предупредив о «катастрофических последствиях» сближения с Россией и о якобы наносимом республике ущербом российскими релокантами.

При этом Вашингтон устами президента Грузии собирается подготовить избирателей страны к «некоему политическому сюрпризу «Грузинской мечте» со стороны оппозиции», который в итоге может стать очередной цветной революцией, проинформировали в ведомстве.

Парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентах в третьем, окончательном чтении 14 мая. Согласно документу, организации, доля финансирования которых из-за границы превышает 20%, должны регистрироваться в специальном реестре и каждый год отчитываться о расходах. Рассмотрение законопроекта об иноагентах в парламенте Грузии шло с 15 апреля, оно сопровождалось массовыми протестными акциями. Против инициативы в стране выступают прозападные оппозиционные партии и НКО, получающие иностранное финансирование.

В одном из митингов против утверждения закона об иноагентах в Тбилиси участвовали главы МИД Литвы, Эстонии и Исландии, они шли во главе колонны протестующих. Мэр города Каха Каладзе заявил, что внешние силы планируют устроить в республике госпереворот.

Президент страны Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на законопроект об иноагентах. Она назвала законопроект «российским», хотя аналогичный ему более жёсткий закон действует в США с 1938 года.

Депутаты парламента Грузии 28 мая в ходе пленарного заседания большинством голосов поддержали преодоление вето.

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что организации, которые вопреки нормам принятого в Грузии закона об иноагентах откажутся от регистрации в соответствующем реестре, будут штрафовать.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 14 мая пригрозила кардинальным пересмотром отношений с Грузией, если в стране попытаются взять под контроль деятельность иностранных агентов. Представители правительства Грузии заявляли, что не намерены отказываться от утверждения закона.

В свою очередь, Брюссель заявил о намерении лишить Грузию статуса кандидата на вступление в Евросоюз, если власти страны не откажутся от закона об иностранных агентах.

Представитель Госдепа Мэттью Миллер сообщил, что США вводят визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии, включая высокопоставленных чиновников и членов их семей. Он отметил, что Вашингтон готов предпринять и «дополнительные действия», если власти Грузии не отменят закон об иноагентах.

Политолог, эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян отметил, что визовые санкции США в отношении высокопоставленных чиновников Грузии являются довольно мягкими. Таким образом Вашингтон даёт Тбилиси «шанс» отменить закон об иностранных агентах. По его словам, если Тбилиси не услышит мягкое «отеческое» предупреждение США, то в скором времени США могут отреагировать намного жёстче. Стоит ожидать попытки цветной революции, потому что создаётся прецедент, который может стать отрицательным для внешнеполитического курса США.

По его мнению, грузинское общество на выборах будет принимать решение исходя из своих потребностей, а не на основе пропаганды прозападных организаций. На исход выборов больше повлияет экономическая политика и то, что грузинское общество устало от прозападного вектора развития страны, который не привёл к повышению уровня жизни, добавил Газарян.