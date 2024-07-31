Вашингтон, 31 июля, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки приостанавливают выделение помощи Грузии и считают действия правительства страны несовместимыми с членством в Евросоюзе и НАТО, заявил 31 июля госсекретарь США Энтони Блинкен.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Он уточнил, что Вашингтон приостанавливает программу оказания помощи Грузии из-за принятия закона об иностранных агентах.

«23 мая после антидемократических действий грузинского правительства я объявил о проведении всеобъемлющего обзора двустороннего сотрудничества между Соединёнными Штатами и Грузией. В результате этого обзора США приостанавливают оказание помощи на сумму более 95 млн долларов, которая напрямую направлена на поддержку правительства Грузии», — говорится в письменном заявлении госсекретаря США, которое приводит ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, между Грузией и Западом в апреле начали резко портиться отношения, когда правящая в стране партия «Грузинская мечта» решила принять закон об иностранных агентах. Закон окончательно приняли в июне, после чего Госдеп США ввёл персональные санкции против ряда грузинских чиновников и членов их семей.

В ответ на принятие закона Грузией глава евродипломатии Жозеп Боррель пригрозил, что ЕС «закроет дверь» для страны, если она продолжит курс, который Запад считает неприемлемым. Он добавил, что Брюссель будет искать, как надавить на Тбилиси.

Кроме того, Пентагон 5 июля объявил о переносе на неопределённый срок американо-грузинских военных учений «Достойный партнёр» (Noble Partner), которые ежегодно проходят в Грузии. В качестве причины ведомство назвало заявления грузинских властей о том, что Запад давит на страну, чтобы вынудить её открыть «второй фронт» против России.

Служба внешней разведки России 9 июля опубликовала заявления о планах США добиться смены власти в Грузии после выборов в парламент республики, которые назначены на 26 октября. Отмечалось, что Вашингтон собирается использовать президента Грузии Саломе Зурабишвили для разжигания антиправительственных настроений.