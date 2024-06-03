Тбилиси, 3 июня, 2024, 13:30 — ИА Регнум. В Грузии закон об иностранных агентах опубликовали на сайте Законодательного вестника, после чего он считается официально вступившим в силу.

ТАСС/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

Законопроект предполагает внесение неправительственных организаций, получающих более 20% доходов из-за рубежа, в специальный реестр. От них также будут требовать ежегодно отчитываться о расходах.

В этот же день спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон «О прозрачности иностранного влияния». По словам премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, Грузия одержала победу над «недоброжелателями», так как сохранила свой суверенитет и безопасность. Он добавил, что вокруг принятия данного закона были «чрезмерные эмоции», имевшие под собой искусственную основу. Кобахидзе подчеркнул, что Тбилиси с холодным рассудком продолжит руководствоваться прагматичностью. По его словам, целью закона является укрепление политической, экономической и социальной систем Грузии по отношению к вмешательствам извне.

Как передавало ИА Регнум, 28 мая депутаты парламента Грузии в ходе пленарного заседания большинством голосов поддержали преодоление вето на закон об иностранных агентах, наложенного президентом Саломе Зурабишвили. Принятие законопроекта без изменений поддержали 84 депутата большинства. Против проголосовали 76 депутатов. Для преодоления вето президента необходимо было набрать простое большинство голосов.

Запад негативно отреагировал на эту инициативу. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 14 мая заявила, что США могут пересмотреть отношения с Грузией в случае принятия закона.

Главы МИД Литвы, Эстонии и Исландии в ходе визита в Грузию выступили на антиправительственном митинге и поддержали протестующих. Мэр Тбилиси Каха Каладзе после этого заявил, что внешние силы планируют устроить в республике госпереворот.

Вместе с тем Кобахидзе 23 мая заявил, что один из еврокомиссаров в ходе телефонного разговора пригрозил главе правительства судьбой его словацкого коллеги Роберта Фицо, которого тяжело ранили в результате покушения. Европейский комиссар по вопросам добрососедства и расширения Оливер Варгейи признался, что это он говорил с Кобахидзе о возможном покушении и его слова об инциденте вырвали из контекста.