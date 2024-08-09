Директор НИИ Склифосовского: состояние Поддубного стабильно тяжёлое
Москва, 9 августа, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Состояние военкора Евгения Поддубного, раненного при атаке украинского беспилотника, остаётся тяжелым, но стабильным. Об этом 9 августа сообщил журналистам директор Института скорой помощи им. Склифосовского Сергей Петриков.
«В настоящий момент состояние пациента без существенной динамики по сравнению со вчерашними сутками. Оно тяжёлое, но стабильное, что внушает оптимизм», — сказал он.
Петриков отметил, что пока сложно давать прогнозы, поскольку сейчас ранний период после тяжёлых травм и идёт лечение и интенсивная терапия.
Директор НИИ добавил, что, кроме Поддубного, к ним поступил ещё один пострадавший, его прооперировали. Оба пациента находятся в реанимационном отделении.
Как сообщало ИА Регнум, вечером 7 августа Поддубный получил ранение в результате атаки украинского дрона в Курской области. После этого военкора госпитализировали в Курскую областную больницу. 8 августа его доставили в Институт скорой помощи им. Склифосовского.
Позднее корреспондент в аудиосообщении поблагодарил всех, кто за него переживает, и подчеркнул, что Россия обязательно победит.
Военкор Александр Коц рассказал, что над внедорожником Поддубного прогремел взрыв, автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Получив ранение, журналист сам добрался до обочины, где его увидел ехавший из Суджи водитель и привёз в промежуточный пункт оказания помощи.