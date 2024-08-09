Москва, 9 августа, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Состояние военкора Евгения Поддубного, раненного при атаке украинского беспилотника, остаётся тяжелым, но стабильным. Об этом 9 августа сообщил журналистам директор Института скорой помощи им. Склифосовского Сергей Петриков.

VK/Евгения Поддубного Евгений Поддубный

«В настоящий момент состояние пациента без существенной динамики по сравнению со вчерашними сутками. Оно тяжёлое, но стабильное, что внушает оптимизм», — сказал он.

Петриков отметил, что пока сложно давать прогнозы, поскольку сейчас ранний период после тяжёлых травм и идёт лечение и интенсивная терапия.

Директор НИИ добавил, что, кроме Поддубного, к ним поступил ещё один пострадавший, его прооперировали. Оба пациента находятся в реанимационном отделении.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 7 августа Поддубный получил ранение в результате атаки украинского дрона в Курской области. После этого военкора госпитализировали в Курскую областную больницу. 8 августа его доставили в Институт скорой помощи им. Склифосовского.

Позднее корреспондент в аудиосообщении поблагодарил всех, кто за него переживает, и подчеркнул, что Россия обязательно победит.

Военкор Александр Коц рассказал, что над внедорожником Поддубного прогремел взрыв, автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Получив ранение, журналист сам добрался до обочины, где его увидел ехавший из Суджи водитель и привёз в промежуточный пункт оказания помощи.